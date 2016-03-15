Логотип для интернет-магазина здорового питания

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Завершен1 заявка135 просмотров

Панда

9 лет назад
Katerinakraskova
Екатериа 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$55
3 дня
Анна, предложила много вариантов логотипов. Варианты полностью соответствовали требованиям. Мною был сделан выбор можно сказать без каких-либо корректировок. Работа была выполнена быстро и качественно. Спасибо за работу!
Интересный проект, фактически - отсутствие правок. Оплата без задержек и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству! Сама буду рада новым проектам:)

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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