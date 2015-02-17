Здравствуйте я хочу что бы вы создали логотип для моей страницы в инстаграмме то есть логотип должен быть круглый, основные буквы которые должны присутствовать это "K1" и что бы где то размещалось слово "geno". Но так как это будет на аватарке все буквы должны быть более или менее большие что бы их было хорошо видно в уменьшенном варианте