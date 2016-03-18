Есть идея- черновик логотипа. Буквенная. Необходимо выполнить несколько вариантов в разных толщинах лини, цветах, наклонах. и конечный согласованный результат - в векторе.
Разработка логотипа
Привет!
Необходимо разработать логотип для компании Iron Lab. Согласно условиям конкурса выберем две лучшие работы. Первое место 60 у.е. и второе 20 у.е.
Наша компания занимается реализация товаров для спорта (перчатки, накладки на штангу, тальк,
напульсники, эспандеры и др.)
Наши клиенты люди которые занимаются в тренажерном зале. Лого должно быть стильным и заряженным
энергичностью!
Рынок продажи товаров - США.
ТЗ можно найти по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1YJ2TNzMQKFuVCppz2kmaID9E-R3Jy9U036Cwt-R2x_4/edit?usp=sharing
Победителей конкурса объявим 18.03.16
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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