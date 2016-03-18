Разработка логотипа

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен38 заявок1574 просмотра
#1$60
#2$20

Привет!

Необходимо разработать логотип для компании Iron Lab. Согласно условиям конкурса выберем две лучшие работы. Первое место 60 у.е. и второе 20 у.е.

Наша компания занимается реализация товаров для спорта (перчатки, накладки на штангу, тальк,

напульсники, эспандеры и др.)

Наши клиенты люди которые занимаются в тренажерном зале. Лого должно быть стильным и заряженным

энергичностью!

Рынок продажи товаров - США.

ТЗ можно найти по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1YJ2TNzMQKFuVCppz2kmaID9E-R3Jy9U036Cwt-R2x_4/edit?usp=sharing

Победителей конкурса объявим 18.03.16

9 лет назад
Borland13
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победители конкурса

unnoticed
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#1
Игорь занял в нашем конкурсе 1-е место! Отличная работа, стильная и соответствует бренду! Более того, Игорь согласился немного подогнать логотип под наши требования + сделать небольшую доработку в виде надписи на товар. На связь выходил очень оперативно в течении всего конкурса и после его окончания! Рекомендуем к сотрудничеству!
Александр отличный заказчик: конструктивное общение, понятные комментарии по проекту, завершение конкурса в назначенные сроки. Спасибо за интересную, необычную тему конкурса! Было очень увлекательно.
papaJO
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
#2
Алексей разработал отличный логотип - полностью соответствующий нашим требованиям! Оперативная обратная связь! Рекомендуем к сотрудничеству!
По завершении конкурса можно с уверенностью сказать, что Александр отличный заказчик! Четко поставленная задача, конкретные сроки. Радует то, что Александр сделал сразу два призовых места. Приятно получить поощрение за проделанную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

unnoticed
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#1
papaJO
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
#2

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