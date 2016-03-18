Разработка логотипа

Игорь занял в нашем конкурсе 1-е место! Отличная работа, стильная и соответствует бренду! Более того, Игорь согласился немного подогнать логотип под наши требования + сделать небольшую доработку в виде надписи на товар. На связь выходил очень оперативно в течении всего конкурса и после его окончания! Рекомендуем к сотрудничеству!