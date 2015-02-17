Рефреш логотипа

Необходимо разработать логотип для Блога о детском спорте. Нужен рисунок в таком стиле http://paredrocdnzone1.grupodecomunicac.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/02/17.jpg - это будет ребенок (например, http://st2.depositphotos.com/1033002/6803/v/950/depositphotos_68038705-Kid-playing-with-ball.jpg) в темных тонах, у которого мяч разделен на 4 цветных сектора (пример ...