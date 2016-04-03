Логотип компании полиграфических услуг онлайн

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки1523 просмотра
#1$40

Необходимо нарисовать логотип компании онлайн полиграфических услуг (аналог такого сервиса существующий сайт netprint.ru).

Название компании "Фринтер", сайт freenter.ru

Готов рассмотреть лого, как с написанием кириллицей так и латиницей.

Графический элемент (знак) может быть отдельно от словесного написания или же может быть составляющей словесного написания.

2 или 3 разных цветов, не более.

Логотип должен легко читаться и запоминаться

Логотип НЕ должен содержать множество мелких деталей и тонкие линии

Окончательный результат необходим в векторном формате.

15 марта 2016

Дополню:

В связи с тем, что большинство поступивших работ - это всевозможное вариации графического знака в виде буквы F, да и еще какого-то универсального ничем не примечательного вида, добавляю уточнения к чему можно стремиться, но учитывая предыдущий текст:

1) Плоский дизайн без градиентов.

2) Попробовать написание латиницей "Фринтер"

3) Графический знак в виде персонажа.

Не настаиваю на этих пунктах, но возможно свежих идей прибавится :)

9 лет назад
MainRoot
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
20 часов назад
9 лет назад
#1
Отличный исполнитель. Все быстро и аккуратно. В отличие от многих других хорошо понимает современные тенденции (:
Павел порядочный и внимательный заказчик. Спасибо за интересный конкурс, подробное ТЗ и своевременную оплату. Была рада сотрудничеству , мои наилучшие рекомендации.

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VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
20 часов назад
9 лет назад
#1
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