Логотип компании полиграфических услуг онлайн

# 1 — $ 40

Необходимо нарисовать логотип компании онлайн полиграфических услуг (аналог такого сервиса существующий сайт netprint.ru).

Название компании "Фринтер", сайт freenter.ru

Готов рассмотреть лого, как с написанием кириллицей так и латиницей.

Графический элемент (знак) может быть отдельно от словесного написания или же может быть составляющей словесного написания.

2 или 3 разных цветов, не более.

Логотип должен легко читаться и запоминаться

Логотип НЕ должен содержать множество мелких деталей и тонкие линии

Окончательный результат необходим в векторном формате.

15 марта 2016

Дополню:

В связи с тем, что большинство поступивших работ - это всевозможное вариации графического знака в виде буквы F, да и еще какого-то универсального ничем не примечательного вида, добавляю уточнения к чему можно стремиться, но учитывая предыдущий текст:

1) Плоский дизайн без градиентов.

2) Попробовать написание латиницей "Фринтер"

3) Графический знак в виде персонажа.

Не настаиваю на этих пунктах, но возможно свежих идей прибавится :)