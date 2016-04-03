Автомобильная тематика. Стиль современный. Логотип состоит из первых 2-х букв названия фирмы. Добавить очертания автомобиля. На фоне круга или шара. Добавить полное название фирмы, описание и телефон в разных вариантах справа и снизу. Цвета в разных вариантах. ...
Логотип компании полиграфических услуг онлайн
Необходимо нарисовать логотип компании онлайн полиграфических услуг (аналог такого сервиса существующий сайт netprint.ru).
Название компании "Фринтер", сайт freenter.ru
Готов рассмотреть лого, как с написанием кириллицей так и латиницей.
Графический элемент (знак) может быть отдельно от словесного написания или же может быть составляющей словесного написания.
2 или 3 разных цветов, не более.
Логотип должен легко читаться и запоминаться
Логотип НЕ должен содержать множество мелких деталей и тонкие линии
Окончательный результат необходим в векторном формате.
15 марта 2016
Дополню:
В связи с тем, что большинство поступивших работ - это всевозможное вариации графического знака в виде буквы F, да и еще какого-то универсального ничем не примечательного вида, добавляю уточнения к чему можно стремиться, но учитывая предыдущий текст:
1) Плоский дизайн без градиентов.
2) Попробовать написание латиницей "Фринтер"
3) Графический знак в виде персонажа.
Не настаиваю на этих пунктах, но возможно свежих идей прибавится :)
Победитель конкурса
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