Внести правки в логотип

Автомобильная тематика. Стиль современный. Логотип состоит из первых 2-х букв названия фирмы. Добавить очертания автомобиля. На фоне круга или шара. Добавить полное название фирмы, описание и телефон в разных вариантах справа и снизу. Цвета в разных вариантах. ...