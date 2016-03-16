Переделать логотипы

Оплата поштучно. Цена будет оговариваться индивидуально, но можете указывать пожелания. Логотипы должны быть исключительно вашими, нигде не срисованные и не подсмотренные. Все права на использование купленных мной у вас логотипа/иконок вы передаете мне. ...