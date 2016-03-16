Задание очень простое: нужно с фото отрисовать/нарисовать иконку в векторе , которая в итоге будет использоваться в логотипе. Фото в аттаче.
Переделать логотипы
Переделать логотипы 12 шт на сайте http://kvik2006.zp.ua (меню наши партнеры) под стиль сайта
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