Переделать логотипы

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Завершен17 заявок222 просмотра

Переделать логотипы 12 шт на сайте http://kvik2006.zp.ua (меню наши партнеры) под стиль сайта

9 лет назад
mirchasov
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
19 часов назад
9 лет назад
$48
2 дня
Сработали замечательно рекомендуем
Хороший заказчик. все четко и ясно. надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
19 часов назад
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