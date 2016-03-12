Добрый день. Очень срочно нужно, очень просто лого перевести в вектор, формат .CDR Оплата: 5 руб + Отзыв :) Жду ваших предложений
Нужно нарисовать множество векторных логотипов на различные темы.
Оплата поштучно. Цена будет оговариваться индивидуально, но можете указывать пожелания.
Логотипы должны быть исключительно вашими, нигде не срисованные и не подсмотренные.
Все права на использование купленных мной у вас логотипа/иконок вы передаете мне.
Подробности уточняйте..
Заявки фрилансеров
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