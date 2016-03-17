Отрисовать иконку для логотипа с фото в вектор

Михаил отлично выполнил свою работу. Кроме описанного в ТЗ задания так же предложил несколько своих вариантов, и на удивление конечному клиенту понравился именно предложенный вариант)) Быстро и качественно, всегда на связи - рекомендую к сотрудничеству!