Отрисовать иконку для логотипа с фото в вектор

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок194 просмотра

Задание очень простое:

нужно с фото отрисовать/нарисовать иконку в векторе , которая в итоге будет использоваться в логотипе.

Фото в аттаче.

9 лет назад
ArtGana
Льюис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
9 лет назад
$7
1 день
Михаил отлично выполнил свою работу. Кроме описанного в ТЗ задания так же предложил несколько своих вариантов, и на удивление конечному клиенту понравился именно предложенный вариант)) Быстро и качественно, всегда на связи - рекомендую к сотрудничеству!
Прекрасный заказчик! Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
9 лет назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Нужно нарисовать множество векторных логотипов на различные темы.

    Оплата поштучно. Цена будет оговариваться индивидуально, но можете указывать пожелания. Логотипы должны быть исключительно вашими, нигде не срисованные и не подсмотренные. Все права на использование купленных мной у вас логотипа/иконок вы передаете мне. ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип сайта

    Доброго времени суток, нужен логотип для сайт. Логотип в себя включает доменное имя и не большую подпись. Доменное имя состоит из 4 букв. О логотипе напишу в личку, лого простенький как вы поняли)

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип компании полиграфических услуг онлайн

    $40

    Необходимо нарисовать логотип компании онлайн полиграфических услуг (аналог такого сервиса существующий сайт netprint.ru). Название компании "Фринтер", сайт freenter.ru Готов рассмотреть лого, как с написанием кириллицей так и латиницей. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для фирмы

    Автомобильная тематика. Стиль современный. Логотип состоит из первых 2-х букв названия фирмы. Добавить очертания автомобиля. На фоне круга или шара. Добавить полное название фирмы, описание и телефон в разных вариантах справа и снизу. Цвета в разных вариантах. ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    $80

    Привет! Необходимо разработать логотип для компании Iron Lab. Согласно условиям конкурса выберем две лучшие работы. Первое место 60 у.е. и второе 20 у.е. Наша компания занимается реализация товаров для ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Прорисовка логотипа

    Есть идея- черновик логотипа. Буквенная. Необходимо выполнить несколько вариантов в разных толщинах лини, цветах, наклонах. и конечный согласованный результат - в векторе.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад