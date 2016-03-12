Разработка логотипов для приложения(рус+англ) и иконки appstore

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Закрыт33 заявки309 просмотров

2 логотипа на русском и английском языке

иконка для appstore

9 лет назад
Facy
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров