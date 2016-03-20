Логотип для интернет библиотеки

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Завершен37 заявок300 просмотров

Необходимо создать логотип для сайта. Можно обыграть бушующий домен sanctuarium.ru (перевод с лат. святилище) но не обязательно. Сайт пока в разработке (внешний вид сильно меняться не будет) дизайн можно посмотреть на bib.webalan.ru Логотип должен подходить под текущий дизайн.

9 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
9 лет назад
$33
1 день
Все сделано быстро и очень качественно. Все идеи логотипов очень понравились. Очень рекомендую.
Сотрудничеством доволен. правильно поставлена задача, моментальная оплата, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
9 лет назад