2 логотипа на русском и английском языке иконка для appstore
Логотип для интернет библиотеки
Необходимо создать логотип для сайта. Можно обыграть бушующий домен sanctuarium.ru (перевод с лат. святилище) но не обязательно. Сайт пока в разработке (внешний вид сильно меняться не будет) дизайн можно посмотреть на bib.webalan.ru Логотип должен подходить под текущий дизайн.
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