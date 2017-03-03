Нарисовать логотип в шапку сайта + фавикон на вордпрес

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Завершен7 заявок149 просмотров

Надо нарисовать логотип со старого сайна на новый.

http://www.lkgstroi.ru/ старый

http://l-k-g.ru/ новый

логотип фавикон и под мобильную версию. Инициатива по перерисовке приветствуется.

WordPress
9 лет назад
ICH18I
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$15
2 дня
Сори уехал в отпуск
Приятно работать с Александром! Буду рада продолжить сотрудничество)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад