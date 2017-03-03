Требуется разработать логотип для проекта, который объединяет школу бизнеса и магазин франшиз. Концепт проекта в том, что мы не просто "втюхиваем" покупателю какую попало франшизу, лишь бы продать, а мы и научим бизнесу и в ...
Нарисовать логотип в шапку сайта + фавикон на вордпрес
Надо нарисовать логотип со старого сайна на новый.
http://www.lkgstroi.ru/ старый
http://l-k-g.ru/ новый
логотип фавикон и под мобильную версию. Инициатива по перерисовке приветствуется.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $14Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать логотип для сайта. Можно обыграть бушующий домен sanctuarium.ru (перевод с лат. святилище) но не обязательно. Сайт пока в разработке (внешний вид сильно меняться не будет) дизайн можно посмотреть на bib.webalan.ru Логотип должен подходить под текущий дизайн.Завершен9 лет назад
2 логотипа на русском и английском языке иконка для appstoreЛоготипы и Знаки33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Переделать логотипы 12 шт на сайте http://kvik2006.zp.ua (меню наши партнеры) под стиль сайтаЗавершен9 лет назад
Задание очень простое: нужно с фото отрисовать/нарисовать иконку в векторе , которая в итоге будет использоваться в логотипе. Фото в аттаче.Завершен9 лет назад
Оплата поштучно. Цена будет оговариваться индивидуально, но можете указывать пожелания. Логотипы должны быть исключительно вашими, нигде не срисованные и не подсмотренные. Все права на использование купленных мной у вас логотипа/иконок вы передаете мне. ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Очень срочно нужно, очень просто лого перевести в вектор, формат .CDR Оплата: 5 руб + Отзыв :) Жду ваших предложенийЗавершен9 лет назад
Доброго времени суток, нужен логотип для сайт. Логотип в себя включает доменное имя и не большую подпись. Доменное имя состоит из 4 букв. О логотипе напишу в личку, лого простенький как вы поняли)Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть PSD, нужно именить название и сделать пару меньших вариантов для сайта tongohost.com ТЗ прилагается.Завершен9 лет назад