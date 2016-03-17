Ищем дизайнера для дальнейшего сотрудничества. Первоначально необходимо разработать логотип для службы такси. Креативно, качественно, современно, уникально. Пишите Ваши предложения по ценам и примеры работ.
Очень простой логотип строй фирмы
во вложении прототип
цвета синий и зеленый, как в прототипе, но более адекватные, приглушенные, ближе к натуральной гамме
и 3-й цвет серый
типографика на усмотрение исполнителя
под лого подпорный текст: группа компаний
тем же серым
Пишите, пожалуйста, сразу цену
Оплата на qiwi строго по факту.
В лс не пишите, не отвечаю
Выбранный исполнитель
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