Очень простой логотип строй фирмы

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Завершен14 заявок237 просмотров

во вложении прототип

цвета синий и зеленый, как в прототипе, но более адекватные, приглушенные, ближе к натуральной гамме

и 3-й цвет серый

типографика на усмотрение исполнителя

под лого подпорный текст:  группа компаний  

тем же серым

Пишите, пожалуйста, сразу цену 

Оплата на qiwi строго по факту.

В лс не пишите, не отвечаю

9 лет назад
StraightWeb
Алексей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

JuliaShilo
Юлия Шило 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задание четкое и понятное. Оплата своевременная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

JuliaShilo
Юлия Шило 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад