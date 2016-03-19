Разработка логотипа для детских товаров

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Завершен1 заявка126 просмотров

Разработка логотипа для детских переносок типа "слинг". Пожелания по стилю и цветам будут предоставлены после подтверждения заказа :-)

9 лет назад
maribor
Мария 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
$35
3 дня
Работали с Анной не первый раз и как всегда остались очень довольны. Неизменно качественная работа, отличная коммуникация. Рекомендую!
Спасибо большое Марии за возможность еще раз поработать по очередному проекту. Мария -приятный, вежливый и порядочный человек, всегда на связи. Снова мои только самые наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
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