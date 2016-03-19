Для сайта http://immigrant.today нужно разработать логотип и фирменный стиль. Это уникальный информационный портал, на котором собрано ~750 статей по иммиграции и жизни в других странах. Основой сайта служат YouTube-ролики иммигрантов, которые дополнительно переведены в ...
Разработка логотипа для детских товаров
Разработка логотипа для детских переносок типа "слинг". Пожелания по стилю и цветам будут предоставлены после подтверждения заказа :-)
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