Логотип (текст только) + шапку на сайт/ соц сеть

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок188 просмотров

Логотип (текст только) + шапку на сайт/ соц сеть, дополнительная информация  в лс 

9 лет назад
t4t4
44 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$10
3 дня
Отличный исполнитель, все в срок. Всегда на связи! Рекомендую
Прекрасный заказчик, очень довольна. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад