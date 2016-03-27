Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок225 просмотров

Нужен логотип - корона и надпись под ней.

Корона не должна быть сложной, т.к. в будущем потребуется печать ее на 3D принтере.

Но в то же время она должна передавать ощущение престижа.

Пожалуйста, укажите стоимость и сроки.

9 лет назад
sourcettyru
Александр 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kondratiuk_s
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Сергей отлично справился с разработкой логотипа. Проявил находчивость и креативность. Рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично, все комментарии по делу, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kondratiuk_s
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад