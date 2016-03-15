Нужен логотип - корона и надпись под ней. Корона не должна быть сложной, т.к. в будущем потребуется печать ее на 3D принтере. Но в то же время она должна передавать ощущение престижа. ...
Логотип для новостного сайта.
Нужно сделать логотип для новостного сайта.
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