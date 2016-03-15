Создание логотипа

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Завершен12 заявок159 просмотров

Добрый день, необходимо поправить логотип (в приложенном файле), написав вместо "Structure Press" "Стройкомплект и К" в одну строку, тем же шрифтом, что и "Structure Press" 

9 лет назад
flashnord
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$5
1 день
10 минут - все сделано, без замечаний.
Отличный заказчик.Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад