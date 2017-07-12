Разработка логотипа для службы такси

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Завершен34 заявки284 просмотра

Ищем дизайнера для дальнейшего сотрудничества. Первоначально необходимо разработать логотип для службы такси. Креативно, качественно, современно, уникально. Пишите Ваши предложения по ценам и примеры работ.

9 лет назад
guest_14580394376714
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$60
5 дней
Отличный исполнитель, спасибо.
Сотрудничество по разработке логотипа прошло успешно.

Заявки фрилансеров

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад