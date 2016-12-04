Логотип для сайта по отдыху с детьми

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Завершен30 заявок231 просмотр

Требуется сделать логотип (в векторе) для сайта по отдыху с детьми (региональный). На сайте будут публиковаться места отдыха и развлечений, а также анонсы мероприятий.

Пока представляю, что на лого будет некое изображение + название сайта.

Подробности, готов обсудить в ЛС

9 лет назад
Mario2002
Роман 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
9 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена отлично!
Сотрудничеством с Романом доволен. Рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
9 лет назад