во вложении прототип цвета синий и зеленый, как в прототипе, но более адекватные, приглушенные, ближе к натуральной гамме и 3-й цвет серый типографика на усмотрение исполнителя ...
Логотип для сайта по отдыху с детьми
Требуется сделать логотип (в векторе) для сайта по отдыху с детьми (региональный). На сайте будут публиковаться места отдыха и развлечений, а также анонсы мероприятий.
Пока представляю, что на лого будет некое изображение + название сайта.
Подробности, готов обсудить в ЛС
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