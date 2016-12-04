Логотип для сайта по отдыху с детьми

Требуется сделать логотип (в векторе) для сайта по отдыху с детьми (региональный). На сайте будут публиковаться места отдыха и развлечений, а также анонсы мероприятий.

Пока представляю, что на лого будет некое изображение + название сайта.

Подробности, готов обсудить в ЛС