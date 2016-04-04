Сделать логотип

Делали логотип для туристического агентства. Сами не знали, что хотели. Было предложено много вариантов. Дизайнер терпеливо отвечал на наше "не то, а что хочу незнаю". И в конце все-таки угадал наши желания! Профессионал своего дела. Рекомендую!