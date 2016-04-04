Сделать логотип

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Завершен31 заявка220 просмотров

Туристическому агентству нужен логотип.

Название: Travel Tour Odessa

Цвета: синий, белый, красные элементы

Специфика: мы специализируемся на круизах, но и продаем обычные туры.

Пожелания: Поиграться со шрифтами. В основном в лого должна быть надпись

Жду цены и сроки

9 лет назад
guest_14581323607109
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 лет назад
$30
2 дня
Делали логотип для туристического агентства. Сами не знали, что хотели. Было предложено много вариантов. Дизайнер терпеливо отвечал на наше "не то, а что хочу незнаю". И в конце все-таки угадал наши желания! Профессионал своего дела. Рекомендую!
Довольно творческий заказчик, и одновременно выдержанный и корректный. Оплата своевременная и в полном объеме Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 лет назад

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