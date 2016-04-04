Разработать логотип зоомагазина! Магазин будет торговать всеми возможными зоо товарами от кошек до слонов+)))))) Адрес сайта и название соответственно zooneva.ru Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 23.03.16 ...
Сделать логотип
Туристическому агентству нужен логотип.
Название: Travel Tour Odessa
Цвета: синий, белый, красные элементы
Специфика: мы специализируемся на круизах, но и продаем обычные туры.
Пожелания: Поиграться со шрифтами. В основном в лого должна быть надпись
Жду цены и сроки
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