Разработать логотип зоомагазина!

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок887 просмотров
#1$60

Разработать логотип зоомагазина! 

Магазин будет торговать всеми возможными зоо товарами от кошек до слонов+))))))

Адрес сайта и название соответственно zooneva.ru 

Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 23.03.16 года.  

Итоги 23.03.2016 в 23:00 по МСК. 

Также необходимо сделать на основе логотипа:

Аватарку для VK

 Favicon 

Шаблон официального бланка 

Предложить цветовую схему (2-5 цвета/оттенка, которые наиболее подходят под цвета логотипа) 

для создания дизайна сайта.

Придумали логотип? раскройте его и покажите с разных сторон, в разных вариантах. 

Результат работы представить в векторном и растровом виде.

9 лет назад
maverikk
Евгений 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

gudeev
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
#1
Отличный исполнитель! Придумал и реализовал необычную идею. Мгновенно внес корректировки, предоставил огромное количество вариантов! Большой респект!
Хороший клиент, по-больше бы таких!

Заявки фрилансеров

gudeev
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
#1

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