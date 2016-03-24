# 1 — $ 60

Разработать логотип зоомагазина!

Магазин будет торговать всеми возможными зоо товарами от кошек до слонов+))))))

Адрес сайта и название соответственно zooneva.ru

Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 23.03.16 года.

Итоги 23.03.2016 в 23:00 по МСК.

Также необходимо сделать на основе логотипа:

Аватарку для VK

Favicon

Шаблон официального бланка

Предложить цветовую схему (2-5 цвета/оттенка, которые наиболее подходят под цвета логотипа)

для создания дизайна сайта.

Придумали логотип? раскройте его и покажите с разных сторон, в разных вариантах.

Результат работы представить в векторном и растровом виде.