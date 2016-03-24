Требуется разработать качественный, стильный логотип для производственной компании. Подробности в текстовом файле. Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: сайт, сувенирка, полиграфия, возможно наружка. Цветовая гамма ОРАНЖЕВЫЙ, СЕРЫЙ, можно ...
Разработать логотип зоомагазина!
Разработать логотип зоомагазина!
Магазин будет торговать всеми возможными зоо товарами от кошек до слонов+))))))
Адрес сайта и название соответственно zooneva.ru
Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 23.03.16 года.
Итоги 23.03.2016 в 23:00 по МСК.
Также необходимо сделать на основе логотипа:
Аватарку для VK
Favicon
Шаблон официального бланка
Предложить цветовую схему (2-5 цвета/оттенка, которые наиболее подходят под цвета логотипа)
для создания дизайна сайта.
Придумали логотип? раскройте его и покажите с разных сторон, в разных вариантах.
Результат работы представить в векторном и растровом виде.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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