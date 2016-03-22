Логотип для компании

Здравствуйте!

Это наш сайт http://liracrm.com.ua/, прошу не обращать вниманию на стилистику.

Нам нужен логотип liracrm (есть старый ужасный тут http://www.liraart.com/)

Прошу обратить внимание:

- liracrm имеет еще два под продукта (call2me и calltracking) которые будут размещаться на поддоменах liracrm.com.ua. Поетому рядом слоготипом нужны еще две пометки

- логотип нужен удобный под все случаи жизни (печать, сайт, визитка, ...)

- заявки без портфолио автоматически в отколоняю

Нужен современный качественный интересный логотип.

Выбранный исполнитель должен будет предоставить минимум пять вариантов.