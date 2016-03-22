Логотип для компании

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Завершен24 заявки201 просмотр

Здравствуйте!

Это наш сайт http://liracrm.com.ua/, прошу не обращать вниманию на стилистику.

Нам нужен логотип liracrm  (есть старый ужасный  тут http://www.liraart.com/)

Прошу обратить внимание:

- liracrm имеет еще два под продукта (call2me и calltracking) которые будут размещаться на поддоменах liracrm.com.ua. Поетому рядом слоготипом нужны еще две пометки 

- логотип нужен удобный под все случаи жизни (печать, сайт, визитка, ...)

- заявки без портфолио автоматически в отколоняю

Нужен современный качественный интересный логотип.

Выбранный исполнитель должен будет предоставить минимум пять вариантов.

9 лет назад
Tetracom
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$28
7 дней
Спасибо Руслан, за оперативную и качественную работу. Очень приятно иметь с Вами дело. P.S. Рекомендую Руслана. Профессиональный подход!
Хорошо поработали. Очень быстро нашли общий язык. Вячеслав всегда был на связи, все можно было оперативно согласовать. Оплата мгновенная и в полном объеме. Благодарю за интересный проект. Успехов и процветания Вашей компании!

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Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад