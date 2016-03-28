Логотип для производственной компании

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки831 просмотр
#1$65

Требуется разработать качественный, стильный логотип для производственной компании.

Подробности в текстовом файле.

Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: сайт, сувенирка, полиграфия, возможно наружка.

Цветовая гамма ОРАНЖЕВЫЙ, СЕРЫЙ, можно ввести еще один цвет. 

Не применять рукописных шрифтов.

У логотипа не должно быть фона.

Качество изображения должно позволять как увеличивать логотип до размера А4, так и

уменьшать его до 5 кв.см.  без потери узнаваемости.

P.S.Победителю будет предложено отрисовать фирменный стиль.

9 лет назад
x-aura
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

gudeev
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
#1
Работой Евгения доволен, будем сотрудничать в будущем. Все необходимые правки внес, оставил положительное впечатление от сотрудничества.
Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gudeev
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
#1

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