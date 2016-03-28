Здравствуйте! Это наш сайт http://liracrm.com.ua/, прошу не обращать вниманию на стилистику. Нам нужен логотип liracrm (есть старый ужасный тут http://www.liraart.com/) Прошу обратить внимание: - liracrm имеет еще два под продукта (call2me ...
Логотип для производственной компании
Требуется разработать качественный, стильный логотип для производственной компании.
Подробности в текстовом файле.
Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: сайт, сувенирка, полиграфия, возможно наружка.
Цветовая гамма ОРАНЖЕВЫЙ, СЕРЫЙ, можно ввести еще один цвет.
Не применять рукописных шрифтов.
У логотипа не должно быть фона.
Качество изображения должно позволять как увеличивать логотип до размера А4, так и
уменьшать его до 5 кв.см. без потери узнаваемости.
P.S.Победителю будет предложено отрисовать фирменный стиль.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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