# 1 — $ 65

Требуется разработать качественный, стильный логотип для производственной компании.

Подробности в текстовом файле.

Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: сайт, сувенирка, полиграфия, возможно наружка.

Цветовая гамма ОРАНЖЕВЫЙ, СЕРЫЙ, можно ввести еще один цвет.

Не применять рукописных шрифтов.

У логотипа не должно быть фона.

Качество изображения должно позволять как увеличивать логотип до размера А4, так и

уменьшать его до 5 кв.см. без потери узнаваемости.

P.S.Победителю будет предложено отрисовать фирменный стиль.