Нарисовать логотип для женского сайта, есть эскиз

Здравствуйте.

Нужно нарисовать логотип для сайта womer.ru. Хотелось бы получить логотип в спокойных цветах. Размер логотипа - зайдите на указанный сайт и посмотрите, какой лучше использовать - полагаюсь на ваш профессионализм. Выслушаю ваши советы.

Если будут вопросы, буду рад ответить.