Для клуба требуется логотип. Название клуба: Paradise Формат: Векторный файл, в будущем для использования в полиграфии (брошюр, визиток, наружный баннер и.т.д.) Идея: Планета; Виниловая пластинка; Нота; Эквалайзер... Можно сразу несколько использовать. ...
Логотип для сайта в сфере онлайн образования
Мы стартап "Practice Rocks" в онлайн образовании Excel, Photoshop, Adwords... с тематикой того что изучение теории это скукота, а практика рулит! Поэтому Логотип должен выглядеть позитивно и познавательно.
1 вариант: Вместе с Practice Rocks сделайте иконку, или видо-измените вот эту иконку
http://thumb9.shutterstock.com/display_pic_with_logo/971035/342635336/stock-vector-man-rocket-icon-on-white-background-342635336.jpg
Хотелось что-бы логотип одним видом показывал что наши посетители получат супер знания и станут лучше чем другие.
2 вариант: что-то на подобии https://docs.google.com/document/d/1YIcd1q2VqlG3NE_cUUi4dUIpKLTjanLEMB02x3M4Qdg
3 вариант: Ваша идея (Особенно приветствуются более простые варианты 2D, без сложной графики)
Еще возможно слоган добавить в лого, (по желанию) "Learn Faster and Smarter"
Шрифты: художественные или стандартные мягкие (без засечек).
Цвета: сайт будет белый с черным текстом и с синими 009dd8 и красными fa7252 кнопками
Обязательное условие: полное соблюдение авторских прав и гарантии свободы от прав
третьих лиц как самого логотипа так и любых его элементов.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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