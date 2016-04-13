Логотип для сайта в сфере онлайн образования

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен44 заявки1899 просмотров
#1$50

Мы стартап "Practice Rocks" в онлайн образовании Excel, Photoshop, Adwords... с тематикой того что изучение теории это скукота, а практика рулит! Поэтому Логотип должен выглядеть позитивно и познавательно. 

1 вариант: Вместе с Practice Rocks сделайте иконку, или видо-измените вот эту иконку

http://thumb9.shutterstock.com/display_pic_with_logo/971035/342635336/stock-vector-man-rocket-icon-on-white-background-342635336.jpg

Хотелось что-бы логотип одним видом показывал что наши посетители получат супер знания и станут лучше чем другие.

2 вариант: что-то на подобии https://docs.google.com/document/d/1YIcd1q2VqlG3NE_cUUi4dUIpKLTjanLEMB02x3M4Qdg

3 вариант: Ваша идея (Особенно приветствуются более простые варианты 2D, без сложной графики)

Еще возможно слоган добавить в лого, (по желанию) "Learn Faster and Smarter" 

Шрифты: художественные или стандартные мягкие (без засечек).

Цвета: сайт будет белый с черным текстом и с синими 009dd8 и красными fa7252 кнопками

Обязательное условие: полное соблюдение авторских прав и гарантии свободы от прав 

третьих лиц как самого логотипа так и любых его элементов.

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9 лет назад
Vtech
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

RadionovWr
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
#1
Быстро отвечает, умеет делать качество. Профессионал своего дела.
Приятное сотрудничество. Интересная работа и четкая формулировка задания. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

RadionovWr
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
#1

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