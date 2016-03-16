Логотип для клуба

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Закрыт36 заявок356 просмотров

Для клуба требуется логотип.

Название клуба: Paradise

Формат: Векторный файл, в будущем для использования в полиграфии (брошюр, визиток, наружный баннер и.т.д.)

Идея: Планета; Виниловая пластинка; Нота; Эквалайзер... Можно сразу несколько использовать. Рассматриваются и другие предложения.

Цвет: Есть идея использования различных цветов, даже чёрного-белого... Рассматриваются и другие предложения.

Желательно с логотипом чтобы название клуба было написано. Но можно рассмотреть вариант как использования логотипа без названия, но чтобы не получилось бы не законченным лого.

спс.Ув.

Бюджет: 50-100 (исходя из качества)

P.S. С победителям возможна доп. заказ работы.

9 лет назад
agentagencyllc
Отто 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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