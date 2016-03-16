Здравствуйте. Нужно нарисовать логотип для сайта womer.ru. Хотелось бы получить логотип в спокойных цветах. Размер логотипа - зайдите на указанный сайт и посмотрите, какой лучше использовать - полагаюсь на ваш профессионализм. Выслушаю ваши советы. ...
Логотип для клуба
Для клуба требуется логотип.
Название клуба: Paradise
Формат: Векторный файл, в будущем для использования в полиграфии (брошюр, визиток, наружный баннер и.т.д.)
Идея: Планета; Виниловая пластинка; Нота; Эквалайзер... Можно сразу несколько использовать. Рассматриваются и другие предложения.
Цвет: Есть идея использования различных цветов, даже чёрного-белого... Рассматриваются и другие предложения.
Желательно с логотипом чтобы название клуба было написано. Но можно рассмотреть вариант как использования логотипа без названия, но чтобы не получилось бы не законченным лого.
спс.Ув.
Бюджет: 50-100 (исходя из качества)
P.S. С победителям возможна доп. заказ работы.
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