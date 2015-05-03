Создать открытку 9 мая срочно.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок336 просмотров

Срочно в фотошопе создать поздравительную окрытку к 9 мая.

Использовать только материал из примера.

Смотрим пример здесь:

http://goo.gl/QFP5EF

10 лет назад
sundro-jacha
Александр 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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