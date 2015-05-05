Отрисовка персонажей для игры.

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт25 заявок472 просмотра

Приветствую.Требуется качественная отрисовка персонажей

для игры по скетчам.

Посмотрите на скетчи: http://su0.ru/O8Hw

Жду ваших предложений.

10 лет назад
kamgerdt
Камилла 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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