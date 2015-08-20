Редизайн интернет-магазина

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок263 просмотра

Нужно сделать редизайн всего сайта, т.е. главной и внутренних страниц, с учетом всех современных юзабилити. Сделать дизайн легким и приятным для восприятия в соответствии с последними тенденциями в вэб дизайне

10 лет назад
demidenko_d
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

medvedart
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$158
3 дня
Хороший исполнитель, рекомендую!
Все четко, рекоментдую

Заявки фрилансеров

medvedart
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад