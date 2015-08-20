Пример карты уровней можно посмотреть в игре Bee Brilliant, или во вложении (все картинки вертикально в ряд становятся, и при свайпе игрок видит новые локации). Для начала нам нужно только одна двухуровневая ...
Редизайн интернет-магазина
Нужно сделать редизайн всего сайта, т.е. главной и внутренних страниц, с учетом всех современных юзабилити. Сделать дизайн легким и приятным для восприятия в соответствии с последними тенденциями в вэб дизайне
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