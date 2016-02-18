Есть интернет-магазин по продаже чая на OpenCart Version 1.5.1.3 Нужно улучшить форму заказа и, возможно, улучшить внешний вид сайта.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
8 лет назад
Есть интернет-магазин по продаже чая на OpenCart Version 1.5.1.3 Нужно улучшить форму заказа и, возможно, улучшить внешний вид сайта.
Осман, добрый день Опен картом не занимаетесь? Надо доработать сайт
Есть сайт продажи чая, на платформе Open Cart, Version 1.5.1.3 Нужно подобрать и поставить модули для улучшения внешнего вида сайта.