Доработка Steam проекта [Node.js/Laravel]

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок313 просмотров

Обязательное знание: Node.js (+express, socket.io), Laravel, Redis.

Желательно быть знакомым со Steam.

> Проект - розыгрыш вещей игры Counter Strike: Global Offensive.

> Состоит из веб-части Laravel и бота на Node.js + Redis.

Задачи по категориям (более подробно при общении):

1. Оптимизировать бот.

2. Исправить недоработки по боту.

3. Доработать систему пополнения счёта игровыми вещами (работает с ошибками).

4. Добавить новый вид розыгрышей.

5. Исправить недоработки по веб-части.

LaravelNode.jsRedis
9 лет назад
pwservice94
30 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

b_tomas_r
Томас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$300
15 дней
С программированием у человека всё на хорошем уровне, как и с коммуникацией. ! Но, за 2.5 месяца проект так и не был завершен, хотя изначально договаривались о 15 днях. > Скажу так, если Вам ничего не горит, тогда можете обращаться к человеку. > В обратном случае однозначно нет.
Заказчик относительно молод, но при этом обладает отличнейшими навыками культурного общения (около месяца мы общались исключительно на "Вы" и без единого слова типа "фигня"), что располагает буквально со второго дня общения :) Точно знает чего хочет - и это большой плюс. ТЗ пишет грамотно и очень детально, что положительно влияет на процесс разработки. Но при этом не всегда готов выслушать и принять идею или предложение решения какой-то промежуточной задачи - это не критичный, но всё же минус. Но это такой минус, который у всех нас есть в таком возрасте, так что я уверен, что уже в ближайшее время это будет сознательно и самостоятельно исправлено. В процессе работы постоянно старается вникнуть в архитектуру кода, что опять же - очень хорошо с одной стороны, но всё же иногда может серьёзно мешать и даже раздражать, т.к. пока ещё нет достаточно большого багажа знаний и опыта в программировании, чтобы увидеть правильные пути решения задач от начала и до конца и возмещение нехватки опыта превращается в долгие обсуждения с необходимостью отстаивать выбранный путь под мощным напором молодой и амбициозной энергии, которой у Сергея в избытке. :) Кроме упомянутых выше, шероховатостей нет и я более чем уверен, что уже через пару лет работать с Сергеем будут хотеть и новички, в виду высокой степени интересности проектов заказчика, и профессионалы - которые всегда предпочитают понимающего и способного детально описать задачу, заказчика. После завершения работы над проектом мы продолжаем периодически общаться сугубо по техническим вопросам, постоянно поступающим от Сергея, и мне это не мешает, но радует - что есть такие вот желающие постоянно развиваться и создавать новые проекты (а с ними и рабочие места) люди. Сотрудничеством доволен, рекомендую данного заказчика как высоконадёжного.

Заявки фрилансеров

b_tomas_r
Томас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад