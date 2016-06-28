Доработка Steam проекта [Node.js/Laravel]

Заказчик относительно молод, но при этом обладает отличнейшими навыками культурного общения (около месяца мы общались исключительно на "Вы" и без единого слова типа "фигня"), что располагает буквально со второго дня общения :) Точно знает чего хочет - и это большой плюс. ТЗ пишет грамотно и очень детально, что положительно влияет на процесс разработки. Но при этом не всегда готов выслушать и принять идею или предложение решения какой-то промежуточной задачи - это не критичный, но всё же минус. Но это такой минус, который у всех нас есть в таком возрасте, так что я уверен, что уже в ближайшее время это будет сознательно и самостоятельно исправлено. В процессе работы постоянно старается вникнуть в архитектуру кода, что опять же - очень хорошо с одной стороны, но всё же иногда может серьёзно мешать и даже раздражать, т.к. пока ещё нет достаточно большого багажа знаний и опыта в программировании, чтобы увидеть правильные пути решения задач от начала и до конца и возмещение нехватки опыта превращается в долгие обсуждения с необходимостью отстаивать выбранный путь под мощным напором молодой и амбициозной энергии, которой у Сергея в избытке. :) Кроме упомянутых выше, шероховатостей нет и я более чем уверен, что уже через пару лет работать с Сергеем будут хотеть и новички, в виду высокой степени интересности проектов заказчика, и профессионалы - которые всегда предпочитают понимающего и способного детально описать задачу, заказчика. После завершения работы над проектом мы продолжаем периодически общаться сугубо по техническим вопросам, постоянно поступающим от Сергея, и мне это не мешает, но радует - что есть такие вот желающие постоянно развиваться и создавать новые проекты (а с ними и рабочие места) люди. Сотрудничеством доволен, рекомендую данного заказчика как высоконадёжного.