Ajax подгрузка контента из текстовых файлов

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Завершен4 заявки143 просмотра

Ajax без использования php

Имеется длинная книга в html разбитая на главы:

1.html

2.html

...

123.html

В файле index.html сейчас находится последняя глава. 

Нужно создать java скрипт для файла index.html который при достижении пользователем конца документа запрашивает с сервера предыдущую главу, пока не кончатся файлы с текстом. 

Т. Е.  обычная подгрузка контента как в ленте фейсбука, но без баз данных и php. 

AJAXHTMLJavaPHP
9 лет назад
realtobolon
Денис 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 лет назад
$5
1 день
Отлично
Сотрудничество прошло успешно во всех отношениях. Рекомендую.

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 лет назад