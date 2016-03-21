Ajax подгрузка контента из текстовых файлов

Ajax без использования php

Имеется длинная книга в html разбитая на главы:

1.html

2.html

...

123.html

В файле index.html сейчас находится последняя глава.

Нужно создать java скрипт для файла index.html который при достижении пользователем конца документа запрашивает с сервера предыдущую главу, пока не кончатся файлы с текстом.

Т. Е. обычная подгрузка контента как в ленте фейсбука, но без баз данных и php.