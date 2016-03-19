Работа с данными из MySQL через простую таблицу (php+html+css)

Добрый день!

Таблица простая html+css с формами для ввода в некоторых полях.

1. Нужно сделать вывод данных из таблицы MySQL на страницу в виде таблицы (html+css) и сделать возможность редактирования и добавления новых данных (через форму или выпадающий список);

2. Должно быть две роли пользователей с разными правами, каждая роль дает возможность редактировать и добавлять данные в определенные поля;

3. Нужны фильтры данных;

4. Вход на страницу с использованием логина и пароля.

Подробное описание таблицы на скриншоте.