Работа с данными из MySQL через простую таблицу (php+html+css)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок176 просмотров

Добрый день!

Таблица простая html+css с формами для ввода в некоторых полях.

1. Нужно сделать вывод данных из таблицы MySQL на страницу в виде таблицы (html+css) и сделать возможность редактирования и добавления новых данных (через форму или выпадающий список);

2. Должно быть две роли пользователей с разными правами, каждая роль дает возможность редактировать и добавлять данные в определенные поля;

3.  Нужны фильтры данных;

4. Вход на страницу с использованием логина и пароля.

Подробное описание таблицы на скриншоте.

CSSHTMLMySQLPHP
9 лет назад
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Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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