Спарсить данные

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Закрытнет заявок69 просмотров

Здравствуйте.

Нужно спарсить в базу наборы цветов и их кодов, а так же цен с сайта  -  http://kraskinadivane.ru/podbor-tsveta

Реально ли это?

9 лет назад
guest_14584242049942
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров