Нужна помощь программиста. Есть самописный сайт (интернет-магазин) на php, javascript, sql. Это общая информация, известная о нем. Нужна более подробная информация - с помощью каких языков, технологий он был написан, в какой среде (IDE) была ...
Парсер коэффициентов букмекерской конторы
Нужно создать сайт с 0
1. Сделать Верстку/кодинг сайта.
2. Парсить два-три сайта.
3. Подключить платежной агрегатор.
Программист должен быть с Украины, оплата при встречи наличными...
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