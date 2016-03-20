Парсер коэффициентов букмекерской конторы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

Нужно создать сайт с 0

1. Сделать Верстку/кодинг сайта.

2. Парсить два-три сайта.

3. Подключить платежной агрегатор.

Программист должен быть с Украины, оплата при встречи наличными...

9 лет назад
olegusx
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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