Требуется натянуть готовую верстку на CMS 1С-Битрикс (Старт). Нужна верстка следующих страниц: главная, контакты, четыре внутренних страницы и три лендинга. Десктопная и адаптивная версии. Сроки - важны, меньше срок - больше вероятности ...
Помочь с FFMPEG
Нужно помочь с ffmpeg, нужно делать скрины с видео файла. По 5-10 с каждого файла.
Оплата символическая + отзыв
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