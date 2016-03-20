Помочь с FFMPEG

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки153 просмотра

Нужно помочь с ffmpeg, нужно делать скрины с видео файла. По 5-10 с каждого файла.

Оплата символическая + отзыв

9 лет назад
Colcefer
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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