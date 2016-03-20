Сейчас при добавлении компаний, мы указываем одну категорию. Нужно сделать так, чтобы можно было выбирать неограниченное количество категорий для одной компаний. Вот видео https://youtu.be/kOgk-2gEfIM
Нужна помощь с сайтом на Вордпрессе
На сайте повышенная посещаемость с моего IP. На компьютере вирусов нет, на сайте тоже, плагины все удалены и установлены заново только два - антивирус и WP-статистика. Антивирус должен блокировать любого, кто войдет на сайт больше, чем 10 раз в минуту. Я же, согласно статистике, захожу сотни и тысячи раз (или кто-то с моего айпи, программа какая-то?) и антивирус меня не блокирует. То есть, логики нет.
Проблема появилась после переустановки сайта заново и установки на него старого бекапа, без базы данных.
Кто может помочь?
Пожалуйста, укажите Вашу цену.
Спасибо
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