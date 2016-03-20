Нужна помощь с сайтом на Вордпрессе

На сайте повышенная посещаемость с моего IP. На компьютере вирусов нет, на сайте тоже, плагины все удалены и установлены заново только два - антивирус и WP-статистика. Антивирус должен блокировать любого, кто войдет на сайт больше, чем 10 раз в минуту. Я же, согласно статистике, захожу сотни и тысячи раз (или кто-то с моего айпи, программа какая-то?) и антивирус меня не блокирует. То есть, логики нет.

Проблема появилась после переустановки сайта заново и установки на него старого бекапа, без базы данных.

Кто может помочь?

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