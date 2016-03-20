Правки СРМ на Yii Framework

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Сейчас при добавлении компаний, мы указываем одну категорию.

Нужно сделать так, чтобы можно было выбирать неограниченное количество категорий для одной компаний. 

Вот видео https://youtu.be/kOgk-2gEfIM

Yii
9 лет назад
yakooobin
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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