Натяжка верстки на CMS 1С-Битрикс (Старт)

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Завершен3 заявки345 просмотров

Требуется натянуть готовую верстку на CMS 1С-Битрикс (Старт).

Нужна верстка следующих страниц: главная, контакты, четыре внутренних страницы и три лендинга. Десктопная и адаптивная версии.   Сроки - важны, меньше срок - больше вероятности сотрудничества.

В приложении ссылка на архив с макетами (jpg).

Ожидаю дополнительно хорошей цены на CMS от Вас.

9 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
51 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$146
5 дней
Соблюдение сроков - Артем сообщил об окончании работ даже на сутки быстрее, чем договаривались. Но при проверке нашлось немало мелких косячков. Которые, в итоге, были успешно поправлены, хотя это отняло дополнительное время, из-за чего проект был сдан несколько позже, чем планировалось. В целом, сотрудничеством вполне доволен. По коммуникации проблем нет. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкое ТЗ, оплата без задержек. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад