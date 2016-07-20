Натяжка верстки на CMS 1С-Битрикс (Старт)

Требуется натянуть готовую верстку на CMS 1С-Битрикс (Старт).

Нужна верстка следующих страниц: главная, контакты, четыре внутренних страницы и три лендинга. Десктопная и адаптивная версии. Сроки - важны, меньше срок - больше вероятности сотрудничества.

В приложении ссылка на архив с макетами (jpg).

Ожидаю дополнительно хорошей цены на CMS от Вас.