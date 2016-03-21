Скрипт для автоматической удаленной перезагрузки арендованного сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки117 просмотров

Нужно создать скрипт, который автоматически перезагружает арендованный на хостинге сервер.

Алгоритм таков:

Если арендованный сервер не отвечает (не пингуется) в течении нескольких минут (одной, например), с помощью скрипта, который размещен на другом компьютере, я перезагружаю машину. К логину и пароль имею доступ через Webservice access.

Доступ к самому скрипту нужно ограничить через .htaccess

Существует проблема с падением сервера в неудобное время, и пока выясняется, в чем дело, нужно как-то все автоматизировать.

Есть пример скрипта, но мне не нравится, что он работает через незнакомый мне интернет-ресурс. Нужно свести риски к минимуму, потому я хочу размещать скрипт на своем втором сервере, чтобы один страховал второй.

9 лет назад
guest_1458467529649
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

korjavin
Иван 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$60
2 дня
Все прошло на "Отлично". С удовольствием буду сотрудничать дальше. Спасибо.
Всё отлично, все данные сразу, коммуникация без задержек, оплата без проблем.

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korjavin
Иван 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад