Скрипт для автоматической удаленной перезагрузки арендованного сервера

Нужно создать скрипт, который автоматически перезагружает арендованный на хостинге сервер.

Алгоритм таков:

Если арендованный сервер не отвечает (не пингуется) в течении нескольких минут (одной, например), с помощью скрипта, который размещен на другом компьютере, я перезагружаю машину. К логину и пароль имею доступ через Webservice access.

Доступ к самому скрипту нужно ограничить через .htaccess

Существует проблема с падением сервера в неудобное время, и пока выясняется, в чем дело, нужно как-то все автоматизировать.

Есть пример скрипта, но мне не нравится, что он работает через незнакомый мне интернет-ресурс. Нужно свести риски к минимуму, потому я хочу размещать скрипт на своем втором сервере, чтобы один страховал второй.