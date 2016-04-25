Платежная система на сайт

Установить скрипт платежной системы https://www.paymentwall.com/ru/ либо другой, которую Вы хорошо знаете (и позволяет принимать оплату популярными методами, в том числе банковской картой).

При успешной оплате скрипт выполнить SLQ запрос в БД на изменение суммы на счету пользователя. Это поле balance в таблице users (id юсера известно). В итоге нужну скрипты создания счета, которому передается сумма и id юсера. Успешная оплата и не успешная оплата. Желательно все 3 скрипта на PHP. Так же нужна помощь в настройке самой платежной системы.