Платежная система на сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки194 просмотра

Установить скрипт платежной системы https://www.paymentwall.com/ru/ либо другой, которую Вы хорошо знаете (и позволяет принимать оплату популярными методами, в том числе банковской картой).

При успешной оплате скрипт выполнить SLQ запрос в БД на изменение суммы на счету пользователя. Это поле balance в таблице users (id юсера известно). В итоге нужну скрипты создания счета, которому передается сумма и id юсера. Успешная оплата и не успешная оплата. Желательно все 3 скрипта на PHP. Так же нужна помощь в настройке самой платежной системы.

PHP
9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

fujutsu
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Игорь отлично справился с работой, рекомендую как профессионального и вежливого программиста!
Все хорошо, заказчик знает чего хочет, оплата вовремя. Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

fujutsu
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад