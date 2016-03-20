Разработка сайта

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Закрыт14 заявок237 просмотров

Верстка + бекенд.

Движок предложите на свое усмотрение лучше всег на каком нибудь фреймворке например ларавел

Laravel
9 лет назад
TigerMilk
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров