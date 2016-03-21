WordPress плагин авто-комментариев

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Закрыт3 заявки254 просмотра

Существует плагин http://angrybyte.com/wordpress-plugins/commentator-wordpress-comments-generator/

он может раскидать загруженные каменты автоматически по всем постам на сайте, но одновременно.

Также существует плагин Про, но к сожалению его невозможно купить.

Что необходимо:

плагин, с отложенной публикацией комментариев во все посты сайта, рандомно, но не пропуская посты без комментариев,

в который можно вставить:

- список комментариев

- список имен комментаторов

выбрать даты (с и по), когда комментарии будут постепенно опубликованы.

Также в админке при подгрузке комментариев и имен комментаторов нужно видеть:

- сколько комментов приходится на каждого комментирующего

- сколько комментов приходится на каждый пост на сайте

На выходе мы получаем комментарии с авторами из списка, которые публикуются по порядку в указанный промежуток времени.

WordPress
9 лет назад
SeasonID
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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