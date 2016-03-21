WordPress плагин авто-комментариев

Существует плагин http://angrybyte.com/wordpress-plugins/commentator-wordpress-comments-generator/

он может раскидать загруженные каменты автоматически по всем постам на сайте, но одновременно.

Также существует плагин Про, но к сожалению его невозможно купить.

Что необходимо:

плагин, с отложенной публикацией комментариев во все посты сайта, рандомно, но не пропуская посты без комментариев,

в который можно вставить:

- список комментариев

- список имен комментаторов

выбрать даты (с и по), когда комментарии будут постепенно опубликованы.

Также в админке при подгрузке комментариев и имен комментаторов нужно видеть:

- сколько комментов приходится на каждого комментирующего

- сколько комментов приходится на каждый пост на сайте

На выходе мы получаем комментарии с авторами из списка, которые публикуются по порядку в указанный промежуток времени.