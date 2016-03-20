Реализация вебпрезентации

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок98 просмотров

Добрый день,

есть веб презентация clevermat-net.svethostingu-tmp.cz/, в данный момент в разработке.  Нужно будет допрограммировать согласно приложенному ТЗ.

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9 лет назад
prosto_Bill
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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