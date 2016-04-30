Разработка лендинга + настройка рекламы на директе

$336
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки119 просмотров

1. Разработка продающего лендинга (возможно копия с доработкой). Товар - очки Ray Ban 

2. Разместить лендинг на поддомен (есть доменное имя с возможностью добавления поддоменов, есть оплаченный хостинг) 

3. Настройка рекламы на Яндекс директе (возможно РСЯ)

9 лет назад
MorS2015
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MovaDesign
Михаил 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

MovaDesign
Михаил 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад