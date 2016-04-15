Небольшие доработки на react+redux

Архив с проектом (фронт часть): http://puu.sh/nNll1/c226b4c0b1.zip

Рабочий сайт: ideal.izm.io/ru

ТЗ: http://puu.sh/nNlIG/edb2f119da.docx

Проект собирается без проблем под линуксом, под виндой есть небольшая (большая) проблема из-за модуля node-gyp, который требует установленный Python 2.7 и VC++ (описание проблемы и решения: https://github.com/nodejs/node-gyp/issues/629#issuecomment-153196245 )

Интересуют: цена и сроки. Для знающего человека, здесь на один, максимум два дня работы.

ВАЖНО: верстка не нужна, нужен только функционал.

Все вопросы и уточнения можете спрашивать в скайпе: