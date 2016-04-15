Небольшие доработки на react+redux

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Завершен1 заявка159 просмотров

Архив с проектом (фронт часть): http://puu.sh/nNll1/c226b4c0b1.zip

Рабочий сайт: ideal.izm.io/ru 

ТЗ: http://puu.sh/nNlIG/edb2f119da.docx

Проект собирается без проблем под линуксом, под виндой есть небольшая (большая) проблема из-за модуля node-gyp, который требует установленный Python 2.7 и VC++ (описание проблемы и решения: https://github.com/nodejs/node-gyp/issues/629#issuecomment-153196245

Интересуют: цена и сроки. Для знающего человека, здесь на один, максимум два дня работы. 

ВАЖНО: верстка не нужна, нужен только функционал. 

Все вопросы и уточнения можете спрашивать в скайпе:

Node.jsPython
9 лет назад
Dolgovec
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
9 лет назад
$200
3 дня
Все было сделано качественно, все баги поправили и довели до сдачи клиенту. Единственный человек, который смог выполнить эту работу.
Работа с Дмитрием была в удовольствие, четко поставил задачу и оплатил точно в срок, к тому же доплачивал даже за мелкие правки.

Заявки фрилансеров

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
9 лет назад