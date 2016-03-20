Необходимо настроить на сайте комментарии hypercomments

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Проблема следующая: на сайте с wordpress стоят комменты от hypercomments.  

Проблема в том , что на некоторых страницах построенных с помощью визуального редактора и имеющих нестандартный тип  

при выводе краткого описания постов не подсчитываются комментарии.  

Сделать нужно не залезая в код страниц. По ответам техподдержки решение возможно и не сложно, но собственных знаний не хватает.

WordPress
9 лет назад
tsink
49 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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