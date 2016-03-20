Необходимо настроить на сайте комментарии hypercomments

Проблема следующая: на сайте с wordpress стоят комменты от hypercomments.

Проблема в том , что на некоторых страницах построенных с помощью визуального редактора и имеющих нестандартный тип

при выводе краткого описания постов не подсчитываются комментарии.

Сделать нужно не залезая в код страниц. По ответам техподдержки решение возможно и не сложно, но собственных знаний не хватает.