Разработка тендерной площадки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки103 просмотра

Нужно настроить шаблон сайта сделанный на prestashop.

Поменять там все настройки на наши и внести 10 товаров

Адрес сайта http://elle-mios.com

Жду ваших предложений.  Елена

PrestaShop
9 лет назад
pepotik
47 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров