Требуется натянуть готовую верстку на CMS 1С-Битрикс (Старт). Нужна верстка следующих страниц: главная, контакты, четыре внутренних страницы и три лендинга. Десктопная и адаптивная версии. Сроки - важны, меньше срок - больше вероятности ...
Разработка тендерной площадки
Нужно настроить шаблон сайта сделанный на prestashop.
Поменять там все настройки на наши и внести 10 товаров
Адрес сайта http://elle-mios.com
Жду ваших предложений. Елена
Заявки фрилансеров
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