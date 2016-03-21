Необходимо скопировать сложный поп-ап с сайта - плагин платный, надо сделать аналогичный поп-ап (возможно, внеся изменения в какие-то готовые решения). Оплата почасовая - 80 рублей в час. Напишите несколько слов о себе - ...
Решение (модуль) для интернет-магазина
Имеется набор скриптов "генераторов" на python которые по заданным входным параметрам (post) создают файлы (svg/pdf)
Необходимо решение позволяющее организовать магазин с личным кабинетом и платежной системой (робокасса) для продажи сгенерированных файлов (svg/pdf) и последующего доступа к ним в личном кабинете.
Готовое решение должно иметь инструмент создания страниц ввода исходных данных для новых генераторов (поля ввода, списки, переключатели т.д.)
решение должно быть максимально стандартным (cms+модули)
"генераторы" при необходимости могут создавать записи в таблице БД
необходимо:
- выбрать cms и подходящие модули
- предложить механизм взаимодействия cms и "генераторов" (требования к генераторам и дополнения к готовому решению)
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