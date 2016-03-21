Решение (модуль) для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Имеется набор скриптов "генераторов" на python которые по заданным входным параметрам (post) создают файлы (svg/pdf) 

Необходимо решение позволяющее организовать магазин с личным кабинетом и платежной системой (робокасса) для продажи сгенерированных файлов (svg/pdf) и последующего доступа к ним в личном кабинете. 

Готовое решение должно иметь инструмент создания страниц ввода исходных данных для новых генераторов (поля ввода, списки, переключатели т.д.) 

решение должно быть максимально стандартным (cms+модули) 

"генераторы" при необходимости могут создавать записи в таблице БД 

необходимо: 

- выбрать cms и подходящие модули 

- предложить механизм взаимодействия cms и "генераторов" (требования к генераторам и дополнения к готовому решению)

Python
9 лет назад
brumarin
Ник 
43 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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