Решение (модуль) для интернет-магазина

Имеется набор скриптов "генераторов" на python которые по заданным входным параметрам (post) создают файлы (svg/pdf)

Необходимо решение позволяющее организовать магазин с личным кабинетом и платежной системой (робокасса) для продажи сгенерированных файлов (svg/pdf) и последующего доступа к ним в личном кабинете.

Готовое решение должно иметь инструмент создания страниц ввода исходных данных для новых генераторов (поля ввода, списки, переключатели т.д.)

решение должно быть максимально стандартным (cms+модули)

"генераторы" при необходимости могут создавать записи в таблице БД

необходимо:

- выбрать cms и подходящие модули

- предложить механизм взаимодействия cms и "генераторов" (требования к генераторам и дополнения к готовому решению)